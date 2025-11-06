پخش زنده
با چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی آب در استان برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در جمع کشاورزان ورزنه بااشاره به پیشرفتهای چشمگیر در زمینه طرحهای حیاتی تأمین آب استان و مطالبه تاریخی مردم در خصوص حل معضل آب، به تشریح آخرین وضعیت چهار طرح اصلی و حیاتی تأمین آب استان پرداخت و بر تعهد خود برای به ثمر رساندن آنها تأکید کرد.
مهدی جمالینژاد افزود: مرحله اول طرح ملی انتقال آب از دریا که با هدف تأمین آب صنایع بزرگ استان انجام شده است، به سرانجام رسیده و هماکنون صنایع بزرگی، چون ذوبآهن، فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی از این آب استفاده میکنند.
استاندار اصفهان افزود: مرحله نخست این طرح در حال حاضر ظرفیت انتقال حدود ۷۰ میلیون متر مکعب آب را دارد و در آینده تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب نیز قابل افزایش خواهد بود.
جمالینژاد در مورد آزادسازی منابع زایندهرودگفت:تأمین آب صنایع از طریق دریا، بارگذاری روی رودخانه زایندهرود را به شکل چشمگیری کاهش میدهد و این یک حرکت بزرگ برای آزادسازی منابع آبی برای مصارف دیگر است.
استاندار از پیگیری قاطع برای برخورد با چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی آب خبر داد و گفت: برای این منظور جلسهای برای برخورد با همین متخلفان داشتیم و در مواردی منجر به مهر و موم نیز شده است.
جمالی نژاد با اشاره به دغدغه اصلی مردم و متخصصان حوزه آب، چهار طرح اصلی تأمین منابع آبی استان را تشریح و بر سرعت اجرای آنها تاکید کرد.
وی افزود: این طرح به سرانجام رسیده و آب دریا اکنون برای تأمین نیاز صنایع بزرگ استان مانند ذوبآهن، پالایشگاه و صنایع شیمیایی استفاده میشود.
وی گفت: شهرکهای صنعتی کوچک نیز باید به تدریج به استفاده از آب دریا روی بیاورند.
وی تاکید کرد که اگر این تدبیر نبود، استان از اوایل اردیبهشتماه با مشکلات شدید آب آشامیدنی مواجه میشد.
استانداروضعیت فعلی کشور را از نظر منابع مانند ناترازی برق و آب آشامیدنی سختترین دوران در طول تاریخ معاصر دانست و با توجه به درستی مطالبات مردم و متخصصان، از آنها خواست که، با یکدیگر همدل شده و به مدیران برای تسریع در اجرای طرحها کمک کنند.