فیلم‌های سینمایی «میکی ۱۷» و «خانواده باراتان» و مجموعه مستند «جست‌و‌جو در هیرکانی»، از شبکه‌های چهار، تهران و مستند پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «میکی ۱۷»، در گونه ماجراجویی و کمدی محصول آمریکا و کره جنوبی در سال ۲۰۲۵، قرار است از شبکه چهار پخش شود.

در این فیلم خواهیم دید: در سال ۲۰۵۰، میکی بارنز و دوستش تیمو برای رهایی از دست یک نزول‌خوار خطرناک، به مأموریت استعماری به سیاره یخی نیفلهایم می‌پیوندند. تیمو خلبان فضاپیما می‌شود و میکی به عنوان یک کارگر یک‌بار مصرف غیرقانونی ثبت‌نام می‌کند، فردی که پس از انجام مأموریت‌های مرگبار، با یک نسخه‌ی کلون جدید و حافظه‌های بازیابی‌شده زنده می‌شود.

فناوری‌های جدید، در عین اینکه می‌توانند موجب پیشرفت‌های بسیار مفیدی برای بهبود زندگی انسان‌ها شوند، همچنین می‌توانند در صورت سوء استفاده، خطرات مهیبی برای آینده انسان‌ها داشته باشند. بسیاری از فیلم‌های تاریخ سینما که عمدتا در گونه علمی تخیلی ساخته شده‌اند، نسبت به این آثار سوء فناوری‌های پیشرفته هشدار داده‌اند: وقتی که برخی انسان‌ها از این فناوری‌ها در جهت اهداف فاسدی همچون خواست سلطه و منفعت طلبی لجام گسیخته استفاده می‌کنند. فیلم «میکی ۱۷» نیز بر مبنای چنین دستمایه‌ای در سینمای علمی تخیلی ساخته شده است که مضرات تلاش تبهکارانه برخی انسان‌ها برای دستیابی به نوعی بی مرگی را با تکیه بر فناوری‌های جدید به نمایش درمی آورد.

کارگردان فیلم «میکی ۱۷»، بون جونگ هو است که به خصوص به دلیل فیلم قبلی اش، «انگل»، در مجامع جهانی سینمایی بسیار ستایش شده است.

فیلم سینمایی «خانواده باراتان»، در گونه کمدی محصول هند در سال ۲۰۲۴، قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره مردی جوان است که پدر بیماری دارد که برای او فاش می‌کند غیر از آنها و مادرش، زن و پسر دیگری هم دارد و آرزویش آن است که آنها را یک بار دیگر پیش از مرگ ببیند. مرد جوان از طرفی برای برآورده کردن آرزوی پدرش تلاش می‌کند و از طرف دیگر نمی‌داند که این کار درست است یا نه و در عین حال باید این راز را از همسایه‌ها مخفی نگه دارد. در نهایت او آرزوی پدرش را برآورده می‌کند، پدر می‌میرد و همسر و پسر دیگر او در کنار خانواده‌ی مرد جوان می‌مانند.

گاهی در زندگی، انسان‌ها در وضعیتی از تصمیم گیری‌های اخلاقی قرار می‌گیرند که بسیار دشوار و بغرنج است، زیرا در هر دو سوی تصمیم گیری، می‌توان چیز‌هایی خوب و بد را یافت و به سختی می‌توان دریافت که کفه ترازوی خوبی یا بدی، درستی یا نادرستی، در کدام سمت سنگینی بیشتری دارد. در این حال، نیاز به میزانی متناسب از هوش و فراست وجود دارد تا انسان با تکیه بر عقل نظری و عملی خود، راه درست‌تر را از این میانه انتخاب کند و تصمیم گیری بهتری داشته باشد.

در فیلم سینمایی «خانواده باراتان»، شخصیت اصلی می‌تواند از پس این تصمیم گیری بغرنج، سرانجام به خوبی برآید و با این تصمیم گیری منشأ خیر‌های زیادی برای آدم‌هایی باشد که این تصمیم گیری بر زندگی آنان اثر می‌گذارد.

مجموعه مستند «جست‌و‌جو در هیرکانی»، تولید شبکه مستند در مرحله‌ تدوین است.

این مجموعه مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی احمدی زرین‌کلایی، در هفت قسمت بیست و چهار دقیقه‌ای آماده‌ی نمایش می‌شود.