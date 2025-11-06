پر افتخارترین آزادکار کشورمان برای حضور در لیگ کشتی به صورت رسمی به باشگاه استقلال پیوست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن یزدانی دارنده ۱۰ نشان رنگارنگ کشتی آزاد المپیک و جهان امروز (پنج شنبه ۱۵ آبان) با حضور در باشگاه استقلال با علی تاجرنیا سرپرست این باشگاه دیدار و قراردادش را امضا کرد.

بدین ترتیب حسن یزدانی در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ایران برای تیم استقلال جویبار کشتی خواهد گرفت. کمیل قاسمی سرمربی این تیم است.

یزدانی پس از جراحی کتفش روی تشک نرفته و پس از المپیک ۲۰۲۴ برای نخستین بار با دوبنده استقلال جویبار روی تشک خواهد رفت. او در دو مسابقه دوبنده استقلال را به تن خوهد کرد.