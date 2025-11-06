به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به تدوین طرح تعیین حریم ۴۸ اثر تاریخی در محور فرهنگی تاریخی جلفای اصفهان گفت: این طرح با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین انجام می‌شود.

امیر کرم‌زاده با اشاره به بررسی ۴۸ اثر تاریخی این محدوده شامل کلیساها، خانه‌ها و فضا‌های شاخص تاریخی گفت: این محدوده زیر نظر محمد حسن طالبیان دقیق سازی شد و با تصویب حریم این منطقه تاریخی در شورای حریم وزارتخانه میراث فرهنگی ضوابط حفاظتی ویژه در این محدوده‌ها به‌طور کامل اجرا خواهد شد.

کرم زاده با بیان اینکه بخش عمده‌ای ازآثار تاریخی جلفا در مالکیت شورای خلیفه‌گری ارامنه و بخش خصوصی قرار دارد تأکید کرد: حفظ اصالت این بافت تاریخی با کمترین دخل و تصرف از اولویت‌های میراث فرهنگی استان است و تعیین حریم می‌تواند در آینده نقش مؤثری در صیانت از این محدوده داشته باشد.

محله جلفا یکی از محور‌های قدیمی و تاریخی شهر اصفهان است که مجموعه‌ای از بنا‌های ارزشمند دوره صفویه و قاجاریه را در خود جای داده است

شکل گیری و سکونت محله جلفا به دوران صفوی و کوچ ارامنه از ارمنستان در سال ۱۰۱۳ هجری قمری برابر با ۱۶۰۵ میلادی باز می‌گردد.

از نقاط تاریخی جلفا می‌توان از قدیمی‌ترین کلیسا‌ها از جمله کلیسای"هاکوپ"

(یعقوب مقدس)، " گیورک "، " مریم"، "بیت الهم" و "وانک " نام برد.