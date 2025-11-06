پخش زنده
حضور خانوادهها همراه با فرزندانشان در راهپیمایی ۱۳ آبان در میدان تاریخی امام اصفهان، جلوهای از حضور دانش آموزان دیروز و امروز بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ راهپیمایی امسال، رنگ و بوی متفاوتی با سالهای گذشته داشت و دانش آموزان در حالی در این مراسم شرکت کردند که ۱۲ روز تجاوز و جنگ رژیم غاصب صهیونیستی به خاک ایران اسلامی و مقاومت، اتحاد، همبستگی و قدرت مردم ولایت مدار و شهیدپرور ایران را با همه وجود درک و لمس کرده بودند.
در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال فقط دانش آموزان دهه هشتادی و نودی حضور نداشتند، بلکه دانش آموزان دیروز، پدرها و مادرها و حتی پدربزرگها و مادر بزرگها، گام به گام با فرزندان خود شرکت کرده بودند تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا، خشم و انزجار خود از استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی را فریاد بزنند.
در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور دانشآموزان در کنار خانوادهها، اثباتی بر پویایی اجتماعی و فرهنگی آنها در صحنه ملی بود.