مژده مطرقی، بانوی قایقران بوشهری، با کسب عنوان سوم ماده کانو یکنفره ۲۰۰ متر در مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام، جایگاه خود را در جمع مدالآوران ملی تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس هیات قایقرانی استان بوشهر گفت: این رقابتها با حضور ۶۶ ورزشکار از ۱۸ استان کشور هفته گذشته در دریاچه آزادی تهران برگزار شد.
هادی کللی افزود: ورزشکاران در این رقابتها در ۲ ماده کایاک و کانو، و در مسافتهای ۵۰۰ و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی یادآور شد: در این مسابقه بزرگ، مژده مطرقی، نماینده شایسته و با انگیزه استان بوشهر، موفق شد در ماده کانو یکنفره ۲۰۰ متر، بر سکوی سوم کشور بایستد و مدال برنز را برای استان به ارمغان آورد.
رئیس هیات قایقرانی استان گفت: این افتخار ارزشمند، حاصل پشتکار، تمرینات مستمر و روحیه رقابتی بالای این ورزشکار جوان بوشهری است که بارها توانمندی بانوان قایقران استان را در سطح ملی اثبات کرده است.