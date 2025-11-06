به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس هیات قایقرانی استان بوشهر گفت: این رقابت‌ها با حضور ۶۶ ورزشکار از ۱۸ استان کشور هفته گذشته در دریاچه آزادی تهران برگزار شد.

هادی کللی افزود: ورزشکاران در این رقابت‌ها در ۲ ماده کایاک و کانو، و در مسافت‌های ۵۰۰ و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی یادآور شد: در این مسابقه بزرگ، مژده مطرقی، نماینده شایسته و با انگیزه استان بوشهر، موفق شد در ماده کانو یک‌نفره ۲۰۰ متر، بر سکوی سوم کشور بایستد و مدال برنز را برای استان به ارمغان آورد.

رئیس هیات قایقرانی استان گفت: این افتخار ارزشمند، حاصل پشتکار، تمرینات مستمر و روحیه رقابتی بالای این ورزشکار جوان بوشهری است که بار‌ها توانمندی بانوان قایق‌ران استان را در سطح ملی اثبات کرده است.