امام جمعه کیش بر ضرورت معرفی مفاخر علمی و فرهنگی کیش تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در پیش نشست علمی اندیشه اسلامی در قرن هفتم هجری با تأکید بر شخصیت شیخ شمسالدین محمد کیشی، گفت: برگزاری این نشستها، نشاندهنده نگاه فرهنگی به تمدن کیش و یادآور این مسئله که جزیره کیش ریشه در تاریخ علم و تمدن اسلامی نیز دارد.
او با اشاره به جامعیت علمی شیخ شمسالدین کیشی، افزود: این شخصیت علمی، بین حکمت، طب، شعر و عرفان پیوند برقرار کرد و نماینده تفکر علمی جنوب ایران و حوزه خلیج فارس بود.
امام جمعه کیش در ادامه پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابانها یا میدانهای کیش را به نام این دانشمند مطرح کرد.
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه عمومی و توسعه پایدار فرهنگی در این نشست با اشاره به پیوند هویت شهری و حافظه تاریخی، گفت: شناسایی و بازشناسی مفاخر، پایهای برای تداوم فرهنگ و توسعه فرهنگی هر سرزمین است.
مسعود رهبری، افزود: شمسالدین محمد کیشی از چهرههای شاخص علمی قرن هفتم بود و شاگردانی، چون علامه حلی و قطبالدین شیرازی تربیت کرد و خواجه نصیرالدین طوسی او را زبده علمای عصر خوانده است.
او افزود: معرفی چنین مفاخر علمی میتواند زمینهساز شناخت بهتر تاریخ فرهنگی کیش و تقویت جایگاه کیش در حوزه تمدن اسلامی باشد.
رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام نیز در این نشست، با تبیین شرایط تاریخی قرن هفتم هجری، آن را دورهای سرنوشتساز در تاریخ تفکر اسلامی دانست.
محمد سوری، گفت: حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، با وجود خسارتهای فراوان، موجب شکلگیری فضای آزاد برای اندیشههای علمی، فلسفی و عرفانی شد.
او افزود: شمسالدین کیشی در چنین فضا رشد کرد و در کنار بزرگانی، چون سعدی، مولوی، خواجه نصیر و ابن عربی نقشآفرینی کرد.
سوری با اشاره به گزارشهای تاریخی یاقوت حموی، از پیشینه علمی و فرهنگی کیش یاد کرد و گفت: کیش، از قرنها پیش، یکی از مراکز علمی و فرهنگی جنوب ایران بوده است و استمرار این نشستها را در احیای جایگاه فرهنگی کیش مؤثر است.
میر سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران، با قدردانی از فعالیتهای فرهنگی مردم کیش و مدیریت خانه بومیان کیش، گفت: این موزه نماد پیوند گذشته و حال کیش است و برگزاری این نشستها، نشاندهنده اصالت فرهنگی و تمدنی کیش است.
او با اشاره به جایگاه تاریخی کیش در قرون ششم و هفتم هجری، افزود: کیش در گذشته یکی از مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی خلیج فارس بوده و بخش مهمی از هویت تاریخی خود را تا امروز حفظ کرده است.
محیط طباطبایی بر لزوم تقویت برنامههای فرهنگی و علمی برای حفظ و معرفی میراث تمدنی جزیره تأکید کرد.
پیشنشست علمی اندیشه اسلامی در قرن هفتم هجری با تأکید بر شخصیت شیخ شمسالدین محمد کیشی، مقدمهای بر برگزاری همایشی رسمی با محور بازشناسی مفاخر علمی و فرهنگی جزیره کیش است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
دراین مراسم از پیشکسوتان بومی کیش تجلیل شد و از کتاب شیخ شمس الدین کیشی، حکیم مسافر زمان به نویسندگی محمد سوری رونمایی شد.