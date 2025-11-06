پخش زنده
اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال ایران با هدایت سوتیریوس مانولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی، از هفدهم آبانماه در سالن زندهیاد محمود مشحون آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی کشورمان با هدف ارتقای آمادگی فنی بازیکنان و افزایش هماهنگی تیمی برای حضور در مرحله انتخابی جام جهانی بسکتبال برنامهریزی شده است.
در این مرحله از اردو، ترکیبی از بازیکنان با تجربه و چهرههای جوان بسکتبال ایران حضور دارند.
اسامی بازیکنان دعوتشده:
ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، بهنام یخچالی، نوید رضاییفر، محمدسینا واحدی، سالار منجی، مبین شیخی، متین آقاجانپور، محمد امینی، مهدی جعفری، محمدمهدی رحیمی، محمدمهدی حیدری، حسن علیاکبری، جلال آقامیری، امیرحسین آذری، اشکان جعفری، سیدمحمد غفاری، امیرحسین طوسیان، رضا ملکدوست، فربد سعادتنیا و امین دهقانزاده.
طبق اعلام فدراسیون بسکتبال، بهنام یخچالی، محمد امینی، محمدسینا واحدی و سالار منجی به دلیل حضور در تیمهای خارجی، در مراحل بعدی به اردو اضافه خواهند شد. همچنین مبین شیخی پس از دیدار تیم شهرداری گرگان برابر ساجس لبنان به جمع ملیپوشان ملحق میشود.
کادر فنی و پشتیبانی تیم ملی:
سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی
محسن شاهعلی – سرپرست کاروان
محمد کساییپور – مربی
فرزاد کوهیان – مربی
الکساندر ولیسراکوس – آنالیزور
وحید عامری – آنالیزور
مسعود صفری – آنالیزور
مهدی چراغی – بدنساز
محمدجواد خانآبادی – فیزیوتراپ
احمد گروسی – ماسور
حسین دهقانی – تدارکات
ایران و عراق در مرحله انتخابی جامجهانی بسکتبال ششم و نهم آذر ماه در لبنان به مصاف هم خواهند رفت.