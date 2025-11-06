رئیس پلیس راه استان ایلام از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی و دستگیری سارق آن توسط مأموران پلیس راه در محور ایلام به مهران خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت و کنترل خودرو‌های عبوری، مأموران پلیس راه حین گشت‌زنی در محور ایلام به مهران به یک دستگاه خودرو که حرکات مخاطره‌آمیز داشت، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پلیس راه پس از متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک، متوجه سرقتی بودن خودرو شدند، راننده که دارای سوابق کیفری نیز بود، را دستگیر کردند.

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به سرقت خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، جهت انجام مراحل قانونی به یگان انتظامی معرفی شد.