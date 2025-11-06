پخش زنده
وزیر امور خارجه گفت: رسانه، میدان و دیپلماسی سه ضلع مکمل قدرت ملی به شمار می روند و روایت درست رسانهای میتواند کشورها را به پیروزی برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدعباس عراقچی در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانههای هگمتانه تأکید کرد: دفاع مقدس ۱۲ روزه یکی از دوران درخشان کشور بود که رسانهها به ویژه صدا و سیما با اطلاع رسانی به موقع و دقیق، وارونه نمایی و توطئههای رسانهای دشمنان را خنثی و روحیه ملی را در کشور حفظ کرد.
او افزود: امروزه دشمنان سعی دارند تا با استفاده از ابزارهای رسانهای، انسجام مردم را تضعیف و در کشور با ایجاد اختلاف و دوقطبی سازی کاذب توطئه افکنی کنند.
وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت روایت سازی درست که عامل تعیین کننده در شکل گیری افکار عمومی است، تصریح کرد: کسی که روایت نخست را به درستی منتقل میکند، میدان تاثیرگذاری را فتح میکند.
معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ روایتها است، گفت: رسانهها باید در راستای ارتقای امنیت روانی جامعه و امیدآفرینی در کشور گام بردارند.
محمدرضا نوروزپور در ادامه برگزاری جشنوارههای منطقهای و محلی را محرک رشد و ارتقای اطلاع رسانی به دست روزنامه نگاران و روایتگران عنوان کرد.
حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان نیز گفت: برگزاری اینگونه جشنوارهها میتواند در تعامل هم افزایی و انتقال دانش و تجربیات فعالان این حوزه نقش اساسی ایفا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم در این مراسم با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره گفت: این جشنواره با هدف تقویت تعامل میان اصحاب رسانه و ارتقای سطح حرفهای مطبوعات غرب کشور با حضور رسانهها و مطبوعات شش استان به مدت سه روز برگزار شد.
سید محمدرضا جوادی افزود: یک هزار و ۲۵۰ اثر از استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان به دبیرخانه جشنواره ارسال و پس از داوری آثار در دو بخش اصلی و ویژه از سوی پنج داور برجسته کشوری، نفرات برتر این جشنواره معرفی شدند.
در پایان از برگزیدگان جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانههای هگمتانه با اهدا هدایا و تندیس تجلیل شد.