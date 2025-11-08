سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان، از آغاز عملیات نصب سقاخانه‌های جدید در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نصیری گفت:از امشب، عملیات نصب پنج عدد سقاخانه چهارشیر با طرح الهام‌گرفته از حرم مطهر امام رضا(ع) در نقاط مختلف شهر آغاز می‌شود. این سقاخانه‌ها به یاد و نام شهدای والامقام اقتدار اجرا و جانمایی شده‌اند.

وی با اشاره به محل‌های نصب این سقاخانه‌ها افزود:دو عدد از این سقاخانه‌ها در میدان انقلاب، یک عدد روبه‌روی مسجد سید و یک عدد نیز در میدان قدیم سرچشمه نصب خواهد شد.

نصیری ادامه داد:اعتبار هزینه‌شده برای خرید، ساخت و نصب این سقاخانه‌ها در مجموع به مبلغ بیست و دو میلیارد ریال می‌رسد که با هدف ارتقای جلوه‌های معنوی، فرهنگی و هویتی شهر زنجان اجرا می‌شود.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پایان اضافه کرد:این اقدام در راستای پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی، گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و معنویت در فضاهای شهری صورت گرفته است.