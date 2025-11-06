پخش زنده
امروز: -
فرماندار تهران گفت: شاخصترین موضوع در نظام مسائل مناطق پایتخت، هماهنگی کامل میان دستگاههای خدماترسان و امدادرسان در مناطق و محلات است و این همافزایی میتواند آمادگی عملیاتی دستگاهها را بهصورت محله به محله ارتقا دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خوشاقبال امروز در هفتمین نشست هماهنگی دستگاههای خدماترسان و امدادرسان در منطقه ۶ شهرداری تهران، با تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از اقدامات دستگاهها در برگزاری مراسم ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: هماهنگیهای میدانی میان دستگاهها موجب میشود آمادگی و تابآوری شهری در برابر بحرانها افزایش یابد و ضوابط پدافند غیرعامل بهصورت موثر در نقاط مختلف اجرایی شود.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص منطقه ۶ تهران و گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل افزود: زیرساختهای حیاتی مانند تمرکز مراکز حساس، نهادها و دانشگاهها در این منطقه وجود دارد بنابراین رعایت دقیق دستورالعملهای پدافند غیرعامل و تقویت مدیریت بحران در این محدوده حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
فرماندار تهران همچنین گفت: ضرورت برنامهریزی منسجم و تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزههای زیرساختی، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق برای حل نظام مسائل محلات باید مدنظر باشد.
در این نشست که با حضور مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ برگزار شد، گزارشی از اقدامات منطقه ارائه شد و ستاد مدیریت بحران منطقه نیز مباحثی درباره هماهنگی حوزههای زیرساختی شامل آب، برق و گاز مطرح کرد. همچنین مدیران دستگاههای خدماتی، آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر نیز دیدگاهها و دغدغههای خود را درباره تقویت آمادگی منطقه بیان کردند.