به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرتیپ دوم شهباز زارعی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت:کارشناسان دانشکده علوم پزشکی و بهداری نیروی زمینی ارتش در کارگاه آموزشی ۲ روزه جدید‌ترین یافته‌های بهداشت در رزم، بلایای طبیعی و مبارزه با ناقلین را بررسی کردند.

سرتیپ دوم زارعی افزود:این کارگاه آموزشی با شرکت ۲۰۰ نفر برگزار شد و ۱۱ نفر از اساتید دانشگاه و بهداری ارتش تازه‌ترین دستاورد‌های حوزه بهداشت در رزم را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

وی اضافه کرد: برای شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهی بازآموزی اعطا خواهد شد.

رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: در این کارگاه تازه‌ترین یافته‌های حوزه بهداشت در رزم برای شرکت کنندگان آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری همیشه مقدم بر آموزش است افزود: بهداشت در رزم، بلایای طبیعی، بهداشت روان، بهداشت دهان و دندان، بیماری‌های ناقله و بهداشت در پادگان‌های نظامی برای شرکت کنندگان باز آموزی شد.

سرتیپ دوم زارعی گفت: این دوره آموزشی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.