برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت در رزم در مراغه
سیزدهمین کارگاه آموزشی بهداشت در رزم نیروی زمینی ارتش برای کارکنان یگانهای بهداری شمال غرب در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سرتیپ دوم شهباز زارعی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت:کارشناسان دانشکده علوم پزشکی و بهداری نیروی زمینی ارتش در کارگاه آموزشی ۲ روزه جدیدترین یافتههای بهداشت در رزم، بلایای طبیعی و مبارزه با ناقلین را بررسی کردند.
سرتیپ دوم زارعی افزود:این کارگاه آموزشی با شرکت ۲۰۰ نفر برگزار شد و ۱۱ نفر از اساتید دانشگاه و بهداری ارتش تازهترین دستاوردهای حوزه بهداشت در رزم را به شرکت کنندگان آموزش دادند.
وی اضافه کرد: برای شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهی بازآموزی اعطا خواهد شد.
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: در این کارگاه تازهترین یافتههای حوزه بهداشت در رزم برای شرکت کنندگان آموزش داده میشود.
وی با بیان اینکه پیشگیری همیشه مقدم بر آموزش است افزود: بهداشت در رزم، بلایای طبیعی، بهداشت روان، بهداشت دهان و دندان، بیماریهای ناقله و بهداشت در پادگانهای نظامی برای شرکت کنندگان باز آموزی شد.
سرتیپ دوم زارعی گفت: این دوره آموزشی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.