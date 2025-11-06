به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مربی تیم ملی دانش آموزی زیر ۱۵ سال دختران کشور با اشاره اینکه این دومین اردو بعد از انجام انتخاب هاست، گفت: انتخاب‌ها در شهر‌های ارومیه و شهرکرد صورت گرفت که از مجموع آنها ۳۰ نفر برگزیده شدند و در نهایت ۱۶ نفر برای اردوی تیم ملی انتخاب شدند.

اکرم قهرمانی با بیان اینکه ۳ اردوی دیگر تا زمان اعزام باقی مانده، افزود: اردو‌های بعدی در محل اردوی تیم‌های ملی در شهر‌های اردبیل و تهران برگزار می‌شود و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴ نفر به کشور چین اعزام خواهند شد.