پخش زنده
امروز: -
اردوی تیم ملی والیبال دانش آموزی دختران با حضور ۱۶ ورزشکار در استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مربی تیم ملی دانش آموزی زیر ۱۵ سال دختران کشور با اشاره اینکه این دومین اردو بعد از انجام انتخاب هاست، گفت: انتخابها در شهرهای ارومیه و شهرکرد صورت گرفت که از مجموع آنها ۳۰ نفر برگزیده شدند و در نهایت ۱۶ نفر برای اردوی تیم ملی انتخاب شدند.
اکرم قهرمانی با بیان اینکه ۳ اردوی دیگر تا زمان اعزام باقی مانده، افزود: اردوهای بعدی در محل اردوی تیمهای ملی در شهرهای اردبیل و تهران برگزار میشود و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴ نفر به کشور چین اعزام خواهند شد.