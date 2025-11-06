به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سراسر کشور آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴

با شرکت ٤٠٩٨ نفر داوطلب در حوزه‌های امتحانی ارومیه و میاندوآب برگزار شد.

از این تعداد ٢٠٦٩ در بخش آقایان و مابقی در بخش بانوان حضور داشتند.

نتیجه آزمون و اسامی قبول شدگان بر مبنای آخرین اصلاحات قانون تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار اعلام خواهد شد.

در کل کشور ٩٨٨٩٨ نفر در این آزمون شرکت داشتند.