پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ با شرکت بیش از چهار هزار داوطلب در آذربایجان غربی نیز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با سراسر کشور آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴
با شرکت ٤٠٩٨ نفر داوطلب در حوزههای امتحانی ارومیه و میاندوآب برگزار شد.
از این تعداد ٢٠٦٩ در بخش آقایان و مابقی در بخش بانوان حضور داشتند.
نتیجه آزمون و اسامی قبول شدگان بر مبنای آخرین اصلاحات قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار اعلام خواهد شد.
در کل کشور ٩٨٨٩٨ نفر در این آزمون شرکت داشتند.