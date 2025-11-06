به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف درمورد احتمال تشدید سخت‌گیری در صدور ویزای شینگن برای شهروندان روسیه افزود :پوتین روابط خوب، صمیمانه و دوستانه‌ای با سران تمام کشور‌های آسیای مرکزی دارد و ارتباط مداومی با آنها برقرار می‌کند. روسیه فرآیند‌های ادغام پیشرفته‌ای با این کشور‌ها دارد .

پسکوف با توصیه به ائتلاف نظامی ناتو برای توجه جدی به صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، گفت: بسیاری از رسانه‌های غربی در تحریف سخنان پوتین تردیدی ندارند . واکنش غرب به جلسه اخیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه با اقدامات نظامی عجولانه علیه روسیه تطابق دارد .