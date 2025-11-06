امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نسل امروز، شبیه به همان نسل ۵۸

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵- ۱۶:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
۱۴۰۴-۰۸-۱۴
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۴۰۴-۰۸-۱۳
خبرهای مرتبط

ایستادگی در برابر ظلم، میراث ماندگار ملت ایران

ایرانی متحد ومنسجم

جلوه‌ای از حضور دانش آموزان دیروز و امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان

برچسب ها: راهپیمایی ۱۳ آبان ، نسل امروز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 