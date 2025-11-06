اجرای طرح تعمیرات خطوط و پستهای فوق توزیع شبکه برق
طرح تعمیر شبکه توزیع شبکه برق شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: طرح عملیات تعمیر و نگهداری پستهای فوق توزیع شبکه برق شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در حال اجرا است. عطا معین دوست با بیان اینکه تعمیرات و بازرسیهای سالانه از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات شبکه انتقال برق است افزود: به همین دلیل با توجه به قطعی ۴ ساعته فیدر ۷۰۷ توزیع برق، امور بهرهبرداریهای شهرستانهای مارگون دنا و بویراحمد برای پایداری شبکه در فصل پاییز و زمستان اقدام به تعمیرات پیشگیرانه زمستانی کردهاند. معین دوست اعتبار این طرح را بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به برنامهریزی و اطلاعرسانیهای قبلی برای تعمیرات سالانه پستهای فوق توزیع برق استان، کارکنان شرکت برق استان در حال نصب تجهیزات جدید، اصلاح شبکه و تعمیرات شبکه برق این سه شهرستان هستند. وی اضافه کرد: این تعمیرات با مشارکت ۱۳ گروه از کارکنان شبکه برق این سه شهرستان در حال اجرا است تا با شروع فصل زمستان و بارشهای شدید شاهد قطعی برق و ناپایداری در شبکه برق شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون نباشیم. کارشناس مسئول بهرهبرداری برق استان با بیان اینکه اجرای اصولی این بازرسیها و تعمیرات در افزایش کارکرد ایستگاهها و شبکه توزیع برق و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری مؤثر است گفت: هدف از این اقدام کاهش مصرف انرژیهای توزیع نشده، بالا بردن حفظ، پایداری شبکههای توزیع و رضایتمندی شهروندان و مشترکان برق در این سه شهرستان است.