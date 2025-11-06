پخش زنده
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، با اجماع «استوانه کوروش» را بهعنوان یکی از نخستین منشورهای حقوق بشر جهان به رسمیت شناخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ایران، تاجیکستان و عراق هم در قطعنامهای مشترک برای ثبت استوانه کوروش بهعنوان نمادی جهانی از حقوق بشر و تنوع فرهنگی تاکید کردند.
کشورهای مصر، عراق، کلمبیا، هند، نیجریه، الجزایر، پاکستان، بنگلادش، کنیا، سنگال، ارمنستان و لهستان در این اجلاس حمایت خود را از ایران نشان دادند.
این قطعنامه ، استوانه کوروش را «سندی بنیادین در تاریخ تمدن بشری» و «نخستین نمود مکتوب از اصول آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی» توصیف میکند. این قطعنامه با تأکید بر اهمیت جهانی منشور استوانه کوروش، از مدیرکل یونسکو میخواهد اصول آن را در برنامههای مرتبط با عدالت، حقوق بشر و گفتوگوی بینفرهنگی به کار گیرد و همچنین از دولتها میخواهد برای افزایش آگاهی جهانی نسبت به ارزشهای این سند تاریخی تلاش کنند.
منشور کوروش هخامنشی، نخستین و کهنترین بیانیه حقوق بشر محسوب میشود و بخشی از هویت و تمدن ایرانیان به شمار میرود.
این اثر در کنار بیش از سیزده هزار شیء باستانی ایران در « موزه بریتانیا » نگهداری می شود.