نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۱۶ آبان به امامت آیت الله اعرافی در مصلای قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۱۶ آبان در قم به امامت آیت الله علیرضا اعرافی اقامه خواهد شد.
سخنران پیش از خطبهها حجت الاسلام سیدمسعود پورسید آقایی کارشناس مذهبی و دبیر همایش دکترین مهدویت خواهند بود.
شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، توزیع نیروی برق استان قم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قم درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.