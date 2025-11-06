به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۱۶ آبان در قم به امامت آیت الله علیرضا اعرافی اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها حجت الاسلام سیدمسعود پورسید آقایی کارشناس مذهبی و دبیر همایش دکترین مهدویت خواهند بود.

شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، توزیع نیروی برق استان قم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.