به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار گوگد گفت: در ساعت پنج و ۲۹ دقیقه از طریق سامانه ۱۲۵ به ایستگاه آتش نشانی گوگد یک منزل در شهرک ولی عصر طعمه حریق شد.

حسین علیمحمدی با اشاره به حضور تیم امدادرسانی در ساعت پنج و ۳۴ دقیقه صبح امروز در محل حادثه افزود: با تلاش ماموران، آتش‌سوزی در ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه به طور کامل مهار شد.

شهردار گوگد با بیان اینکه فرد فوت شده یک خانم ۷۰ ساله است گفت: متوفی به دلیل کهولت سن و ناتوانی در حرکت کردن، متاسفانه فرصت خروج از منزل را نداشته و دچار سوختگی ۱۰۰ درصدی و فوت در محل حادثه شده است.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان واحد آتش‌نشانی و اداره گاز گوگدگفت: علت آتش سوزی استفاده از لوله غیر استاندارد برای انتقال گاز به اتاقی که اداره گاز مجوز صدور این انتقال را نداده بود است.

علیمحمدی افزود: به علت استفاده از بخاری غیر استاندارد، نشت گاز و انفجار خفیف، آتش با توجه به وجود مواد مشتعل با سرعت به دیگر نقاط منزل سرایت و گسترش پیدا کرده است.