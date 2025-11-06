پخش زنده
تولیت آستان قدس رضوی بر همبستگی فعالان اقتصادی برای مقابله با جنگ اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین مروی امروزدر دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از فعالان اقتصادی کشور، بر ضرورت همکاری، همافزایی و ایجاد چشمانداز روشن در عرصه تولید و سرمایهگذاری تأکیدکرد.
تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار با اشاره به آثار مخرب تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک گفت: در شرایط حساس فعلی، تولیدکنندگان باید با همبستگی و مشاورههای فکری متقابل، مانع از توقف فعالیت این واحدها شوند.
وی افزود: حمایت از واحدهای ضعیفتر و همکاری میان مجموعههای اقتصادی قدرتمند و کوچک، علاوه بر ارزش اقتصادی، از منظر معنوی نیز دارای پاداش الهی است.
حجت الاسلام والمسلمین مروی با بیان اینکه میدان اصلی نبرد امروز عرصه اقتصاد است، تصریح کرد: جنگ نظامی پایان یافته، اما دشمن اکنون در جبهه اقتصادی با ملت ایران رویاروی است. فعالان اقتصادی در خط مقدم این میدان ایستادهاند و باید با تقویت تولید و جلوگیری از خروج سرمایه، استقلال کشور را پاس بدارند.
در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ، با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای روانی آن بر اقتصاد کشور، بر ضرورت «افقآفرینی» و ترمیم اعتماد عمومی در میان فعالان اقتصادی تأکید کرد.
سید علی مدنی زاده ایجاد چشمانداز روشن برای آینده را عامل افزایش اطمینان، ثبات بازار و جهتدهی به تصمیمات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران دانست و خواستار همکاری همهجانبه برای تحقق شعار سال با محوریت «سرمایهگذاری برای تولید» شد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز در مراسم غبارروبی مضجع شریف حضرت امام رضا (ع) حضور داشت، سپس با تولیت آستان قدس رضوی و فعالان اقتصادی این آستان دیدار کرد و تا دقایقی دیگر میهمان شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خواهد بود.