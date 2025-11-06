پخش زنده
استاندار زنجان بر ضرورت گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان در آیین تجلیل از برگزیدگان برتر ملی و استانی بخش کشاورزی استان بر ضرورت گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین تأکید کرد و گفت: هدفگذاری اصلی استان در بخش کشاورزی، دستیابی به تولید پایدار، مدیریت بهینه منابع آب و ارتقای سطح اقتصادی کشاورزان است.
وی افزود: توسعه کشاورزی نوین و استفاده از فناوریهای جدید در فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت، بهطور مستقیم بر امنیت غذایی، ثبات در تولید و پایداری اقتصادی بخش کشاورزی اثرگذار خواهد بود.
استاندار زنجان تصریح کرد: بهرهگیری از نهادههای مدرن از جمله دام، جوجه، بچهماهی، بذرهای اصلاحشده، نهال شناسنامهدار و ماشینآلات مکانیزه در کنار راهاندازی سیستمهای نوین آبیاری و سازههای
راهاندازی سیستمهای نوین آبیاری و سازههای تخصصی تولید، میتواند ضریب مکانیزاسیون استان را افزایش داده و کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را بهبود بخشد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای افزایش حجم صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی استان از ۶۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار گفت: بخش کشاورزی در این مسیر نقش ویژهای ایفا خواهد کرد و توسعه بهرهوری در این حوزه از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
استاندار زنجان همچنین از کشاورزان خواست تا با توجه به تحولات گسترده در عرصه فناوریهای روز، در جهت کسب دانش و آموزشهای تخصصی لازم برای سازگاری با روشهای نوین تولید اقدام کنند و ادامه داد: فعالان صنعت و سازندگان تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی نیز باید همگام با این تغییرات، زمینه گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را فراهم کنند.