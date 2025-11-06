به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاد دانشگاه هنر اصفهان در مورد این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه عاشقان و دلباختگان نقش و رنگ دور هم جمع شده‌اند تا عشق و وفاداری خود را به هنر اصیل و زیبای تذهیب نشان دهند.

روح الله اسحاق زاده افزود: اولین نمایشگاه تذهیب مکتبی مطلا در آبان ۱۴۰۲ برگزار شد و این رویداد دومین نمایشگاه تذهیب مکتبی است.

وی گفت: این نمایشگاه شامل ۲۵ تابلو و هر تابلو نتیجه تلاش یک تا دو سال کار و تلاش صبورانه ۱۴ نفر از فعالان این عرصه است.

این استاد دانشگاه گفت: تمامی طراحی‌ها به صورت اصلی و بر اساس تحقیق و پژوهش بر مکاتب تذهیب از قرن ششم هجری قمری تا اواخر صفوی کار شده است.

اسحاق زاده افزود: در مراحل تولید و ساخت این آثار از طلا با عیار‌های متفاوت (۲۳، ۱۸، ۲۴ و ۱۴) و همچنین رنگ‌های گواش آبرنگ و مرکب بر روی کاغذ‌های دست ساز آهار مهره استفاده شده است.

علاقمندان به هنر ایرانی برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا بیستم آبان صبح‌ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر‌ها ۴ تا ۶ به نشانی اصفهان مجتمع عمارت تاریخی سعدی واقع در گذر سعدی مراجعه کنند.