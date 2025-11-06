در مراسمی با حضور شهرداران شهرهای استان یزد، تفاهم‌نامه همکاری گردشگری و صنایع‌دستی میان شهرداران امضا شد.

در این مراسم که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ، اعضای شورای اسلامی شهر یزد و جمعی از مسئولان استان یزد برگزار شد، شهرداران شهرهای مختلف استان یزد با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، برای توسعه همکاری‌های بین‌شهری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی اعلام آمادگی کردند.

به گفته مسئولان حاضر در مراسم، هدف از این اقدام، ایجاد همکاری‌های هم‌افزا میان شهرهای استان یزد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مشترک برای افزایش سهم یزد از گردشگری داخلی است.

برگزارکنندگان معتقدند اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند ضمن تسهیل برنامه‌ریزی‌های مشترک، به تدوین بسته‌های سفر درون استانی و معرفی جذابیت‌های کمتر دیده شده یزد کمک کند.

این مراسم به میزبانی شهرداری یزد در سالن مرحوم شایق برگزار شد.