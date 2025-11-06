مرحله نهایی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور از امروز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان آغاز به کار کرد.

آغاز جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور به میزبانی اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور گفت: این دوره از جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به نام شهید طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی نامگذاری و عنوان «شهید طهرانچی؛ شهید راه قرآن و علم» برای این دوره انتخاب شده است.

علیرضا زارع شهرآبادی افزود: این جشنواره سه بخش دارد که بخش نخست آن، بخش معارفی است و آزمون این بخش روز ۱۵ مهرماه در ۲۹ استان برگزار شد و از ۱۹۰ نفر شرکت کننده، ۳۸ نفر در مرحله اولیه ارزیابی حائز رتبه شدند.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بخش دوم این جشنواره، بخش هنری، فناوری و پژوهشی است؛ درمجموع ۳۸۰ اثر از دانشگاه‌ها به دبیرخانه اجرایی جشنواره در اصفهان ارسال شد.

زارع افزود: بخش سوم این جشنواره، آوایی است که شامل هشت رشته ویژه بانوان دانشجو و ۱۰ رشته به آقایان دانشجو اختصاص دارد و رقابت‌های این بخش نیز فردا و پس فردا برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد واحد اصفهان تا ۱۸ آبان میزبان مرحله نهایی سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور است گفت: ۱۶ آبان از برگزیدگان بخش‌های معارفی، هنری، فناوری و پژوهشی نیز قدردانی و ۱۸ آبان هم اختتامیه بخش آوایی برگزار می‌شود.