به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خانه ملت محمدباقر قالیباف که در صدر هیئتی پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، صبح پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ در کاخ ریاست جمهوری پاکستان با «یوسف رضا گیلانی» کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آقای قالیباف در ابتدای این دیدار گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه قصد داشتم اولین سفر دوجانبه خارجی خود را به پاکستان داشته باشم که دلیل آن، قدردانی از حمایت ملت، دولت و پارلمان پاکستان در روز‌های سخت جنگ نابرابر با رژیم صهیونیستی، آمریکا و بخشی از ناتو از جمهوری اسلامی ایران بود. جا دارد از ملت پاکستان برای این حمایت‌ها تقدیر و تشکر کنم.

وی اضافه کرد: همه مردم، مسئولان و نخبگان پاکستانی و دنیا دیدند که در میانه مذاکرات با آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای که تحت نظارت آژانس بوده و صلح آمیز بودن آن بار‌ها اثبات شده است و تنها ۴۸ ساعت مانده به دور ششم مذاکرات، رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا در نیمه شب به ایران حمله کرد و این حمله درس بزرگی به کشور‌های اسلامی و دنیا داد که رژیم صهیونیستی و آمریکا صداقتی در گفتار و عمل ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران اسلامی بلافاصله پاسخ محکمی به رژیم متجاوزان داد و دفاع را ساعاتی پس از حمله آغاز کرد. بار‌ها نیز به این رژیم اعلام کرده بودیم که اگر جنگی را علیه ایران شروع کنید، پایان جنگ با ما خواهد بود؛ بنابراین با گذشت چهار روز از شروع جنگ، زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهدافشان نرسیدند، که دلیل آن قدرت آتش و انسجام مردم ما در مقابل آنها بود، آمریکا تصمیم گرفت که مستقیم به ما حمله نظامی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا گمان می‌کرد که ایران اسلامی به دلیل درگیری جنگ با رژیم صهیونیستی قادر به پاسخگویی به امریکا نخواهد بود؛ در حالی که ایران اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت ۱۴ موشک به سبب ۱۴ بمبی که آمریکا علیه کشورمان استفاده کرده بود به مرکز فرماندهی سنتکام در منطقه شلیک کرد که ۷ موشک ما به هدف اصابت کرد. امریکا ابتدا اصابت‌ها را انکار کرد، اما بعد‌ها مجبور به اقرار شد.

آقای قالیباف اظهار داشت: قدرت و حجم آتش ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی به حدی بود که این رژیم از بدو تاسیس با چنین آتش و ضربه‌ای برخورد نکرده بود. این قدرت و حجم آتش، در حقیقت قدرت اسلام و امت اسلامی بود که در این جنگ مشاهده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کشور‌های اسلامی بیش از هر زمان دیگری باید خطر رژیم صهیونیستی را جدی گرفته و وحدت، انسجام و همدلی خود را افزایش دهند زیرا جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا صورت می‌گیرد و این جنایات باعث شد فلسطین به مفهوم جهانی تبدیل شده و دنیا مدافع فلسطین و حقوق فلسطینیان باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: روابط ایران و پاکستان، روابطی عمیق تمدنی و فرهنگی است. توسعه مسائل اقتصادی و امنیتی باید در پارلمان‌ها و دولت‌های دو کشور پیگیریشود تا بستری را فراهم کند که این روابط گسترش یابد. البته گروه‌های تروریستی چالش‌هایی را در منطقه ایجاد کرده‌اند؛ آنها نیز تحت حمایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که لازم است کشور‌های اسلامی بویژه ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر به این چالش رسیدگی کنند تا علاوه بر حل چالش ها، تعمیق روابط اقتصادی و امنیتی میان دو کشور حاصل شود.

یوسف رضا گیلانی، کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای پاکستان نیز در این دیدار ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت: جرات و جسارت ایران در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی تمام دنیا را متحیر کرد و باعث شد این رژیم تن به پذیرش آتش بس دهد.

وی در ادامه بر تعهد کشورش برای پایداری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد و خواستار هم افزایی بیشتر تهران و اسلام‌آباد شد.

کفیل ریاست جمهوری پاکستان از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از دولت و ملت پاکستان قدردانی کرد و بیان داشت: ملت و دولت ایران در تمام برهه‌های حساس حامی پاکستان بودند و همواره در کنار ملت پاکستان می‌ایستادند که جای تقدیر دارد.

وی اضافه کرد: ما اشتراکات بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله اشتراکات دینی و فرهنگی و تمدنی داریم که باید با استفاده از اشتراکات بتوانیم سطح روابط دو کشور را به بالاترین حد ممکن برسانیم که در این خصوص لازم است هیئت‌های پارلمانی و گروه‌های دوستی پارلمانی برای بکارگیری این ظرفیت ها، پیگیری‌های لازم را صورت دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده و در این سفر با رئیس مجلس ملی، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات پاکستان ملاقات و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در این سفر آقایان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر رئیس قوه مقننه کشورمان را همراهی می‌کنند.