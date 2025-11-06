به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به نصب باربند حمل دوچرخه در یک دستگاه اتوبوس خط ۴۲ این کلان‌شهر در مسیر باغ غدیر به سمت میدان امام حسین (ع) گفت: این طرح با هدف تسهیل سفر‌های ترکیبی دوچرخه و اتوبوس و ایجاد شهری دوستدار حمل و نقل پاک اجرایی شده است.

داوود بحیرایی با بیان اینکه این باربند‌ها امکان حمل دو دوچرخه به‌طور همزمان را فراهم می‌کنند، افزود: استفاده از این سرویس در ساعات غیرشلوغ بسیار راحت و ایمن است و بازخورد اولیه شهروندان بسیار مثبت بوده است.

وی تأکید کرد: پس از جمع‌آوری نظرات شهروندان و رانندگان این سیستم به تدریج در خطوط مناسب شهری گسترش خواهد یافت تا تجربه‌ای راحت و اقتصادی برای دوچرخه‌سواران فراهم شود و در کنار آن، ترافیک و آلودگی هوا کاهش یابد.

بحیرایی گفت: این طرح، بخشی از برنامه شرکت اتوبوسرانی برای ترویج حمل و نقل ترکیبی و کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی در اصفهان است.