آزمایش موشک هسته‌ای آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵- ۱۶:۲۸
آمریکا از سال ۱۹۴۵ تاکنون ۱۰۵۴ آزمایش هسته‌ای انجام داده است

برچسب ها: موشک هسته ای ، آزمایش هسته ای ، ترامپ
