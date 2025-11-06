رئیس کمیته امداد مهریز: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ سری جهیزیه به ارزش بیش از یک میلیارد تومان به نوعروسان نیازمند این شهرستان اهدا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کمالیان رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهریز با اعلام این خبر افزود: در جدیدترین مرحله، ۱۳ نوعروس امکان انتخاب اقلام جهیزیه خود را از طریق فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا داشته‌اند تا بتوانند مطابق نیاز و سلیقه شخصی، وسایل اولیه زندگی را تهیه کنند.

کمالیان با اشاره به اینکه جهیزیه نوعروسان نیازمند از محل اعتبارات دولتی و همچنین کمک‌های مردمی از جمله صدقه و زکات تأمین می‌شود، اظهار داشت: خیران می‌توانند در قالب «طرح کوثر» کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای تأمین جهیزیه اهدا کنند.

رئیس کمیته امداد مهریز یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ نوعروس نیازمند در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند و چشم‌انتظار یاری همشهریان نیکوکار هستند.