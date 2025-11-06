پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی گفت: شهرستان میاندوآب از موقعیت ممتاز ی برای سرمایهگذاری برخوردار است و وجود ظرفیتهای مختلف زمینه را برای ایجاد واحدهای صنعتی فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی در مراسم کلنگ زنی کشتار گاه صنعتی میاندوآب با تأکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری در استان، گفت: بهترین جلسات برای من آنهایی است که به افتتاح پروژههای سرمایهگذاری در آذربایجانغربی منتهی میشود.
رضا رحمانی با اشاره به شعار سال سرمایهگذاری برای تولید افزود: امروز باید همه توان خود را برای رونق تولید و حمایت از سرمایهگذاران به کار گیریم و با تغییر نگرشها و نگاه به ظرفیتهای بزرگ شهرستانهایی، چون میاندوآب، مسیر توسعه را هموار کنیم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و ظرفیتهای طبیعی و انسانی میاندوآب، خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب از موقعیت ممتاز برای سرمایهگذاری برخوردار بوده و وجود دام فراوان، ظرفیتهای لجستیکی و نیروی انسانی توانمند، زمینهای ارزشمند برای ایجاد واحدهای صنعتی از جمله همین کشتارگاه صنعتی فراهم کرده است.
استاندار آذربایجانغربی بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی نیز تاکید کرده و افزود: اجرای چنین طرحهایی نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده در بخش دامپروری استان دارد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته از اولویتهای مدیریت ارشد استان است، اضافه کرد: تلاش میشود با تسهیل مجوزها و ارائه مشوقهای لازم، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود.
وی در پایان با بیان اینکه آذربایجانغربی در حال اوجگیری است، افزود: با همکاری مردم، خیرین و بخش خصوصی میتوانیم آیندهای روشن برای میاندوآب و سراسر آذربایجانغربی رقم بزنیم.