با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار به منظور مدیریت این پدیده به تصویب هیئت وزیران رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان حفاظت محیط زیست، این برنامه با هدف کاهش آثار منفی محیطزیستی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از آن در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
مهار و کاهش منابع داخلی تولید گرد و غبار، افزایش تعاملات و رایزنیهای بین المللی، ارتقای ظرفیت نهادی، مدیریتی و اجرایی کشور و تقویت تاب آوری از جمله اهداف کلان این برنامه خواهد بود.
همچنین تحکیم نظام حکمرانی یکپارچه و کارآمد، سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار، ایجاد و نهادینه سازی نظام یکپارچه داده، پایش و پیش آگاهی رخدادهای گرد و غبار و مستندسازی آن از جمله راهبردهای این برنامه در مراحل اجرایی خواهد بود.