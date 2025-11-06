پخش زنده
با حضور استاندار آذربایجانغربی روند اجرای عملیات راهسازی قطعه ۲ محور ارومیه - مهاباد - میاندوآب بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز از عملیات راهسازی قطعه ۲ محور ارومیه - مهاباد - میاندوآب بازدید کرد.
این پروژه به طول ۸ کیلومتر و با عرض ۲۵ متر بوده و پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی دارد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث و بهرهبرداری از آن پیشبینی شده است.
این پروژه به صورت چهارخطی طراحی شده و با هدف ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود زیرساختهای حملونقل منطقه در حال اجراست.