به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز از عملیات راهسازی قطعه ۲ محور ارومیه - مهاباد - میاندوآب بازدید کرد.

این پروژه به طول ۸ کیلومتر و با عرض ۲۵ متر بوده و پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی دارد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث و بهره‌برداری از آن پیش‌بینی شده است.

این پروژه به صورت چهارخطی طراحی شده و با هدف ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه در حال اجراست.