همایش علمی «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» به عنوان بخشی از سلسله نشست‌های پژوهشی «مقاومت و تمدن نوین اسلامی» در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر، در این همایش گفت: هدف ما تبیین و ترویج گفتمان درست در رابطه با بانوان و جایگاه نهاد خانواده است. ما به دنبال ارائه یک مدل کنشگری صحیح در حوزه خانواده و بانوان هستیم تا مشخص کنیم که بانوان چه وظایفی در این زمینه دارند.

ریحانه حقانی همچنین به برگزاری بیش از ۱۱۰ نشست و کرسی علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: محور‌های علمی این همایش در کمیته‌های علمی تدوین شده و موضوعات متعددی در این زمینه بررسی شده است و نتایج این همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام منتشر خواهد شد.