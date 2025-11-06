پخش زنده
بیست و یکمین یادواره ۵۵ شهید پایگاه بسیج و محله مسجد امام حسن عسکری (ع) علیآباد کتول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر گروههای تبلیغی کشور در مراسمبیست و یکمین یادواره ۵۵ شهید پایگاه بسیج و محله مسجد امام حسن عسکری علیه السلام علیآباد کتول گفت : این یادواره فرصتی ارزشمند است تا یاد و خاطره شهدایی که با جانفشانی و ایثار خود ارزشهای والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به بهترین نحو به نمایش گذاشتند گرامی بداریم.
حجتالاسلام کلاته افزود: شهدا نماد واقعی شجاعت، ایثار و فداکاری هستند افرادی که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی با رشادتهای بینظیر خود از خاک و کیان کشور دفاع کردند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند. این رزمندگان دلیر با ایمان راسخ و روحیه جهادی در سختترین شرایط مقاومت کردند و درسهای بزرگی از ایستادگی و از خودگذشتگی به ما آموختند.
حجتالاسلام کلاته همچنین افزود: پیروزی غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده روزه علیه رژیم صهیونیستی نشاندهنده قدرت و توانمندی ملت ایران در مقابله با تهدیدات منطقهای است ، این موفقیت بزرگ نتیجه همبستگی ایمان و تلاشهای بیوقفه رزمندگان و فرماندهان شجاع کشورمان بود که عزت و امنیت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.
وی تأکید کرد: یادواره شهدا یادآور این است که راه شهدا همچنان ادامه دارد و ما باید با حفظ ارزشها و آرمانهای آنان در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور گام برداریم و همواره قدردان این ایثارگران بزرگ باشیم.