برداشت میوه کیوی با پیش بینی برداشت بیش از ۲۴۴ هزار تن از باغات استان مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برداشت میوه کیوی با پیش بینی برداشت بیش از ۲۴۴ هزار تن در باغات استان مازندران آغاز شد.
کیوی محصولی ارزآور که تولید سالیانه آن در استان مازندران بیش از ۲۴۴ هزار تن است، ظرفیت ارزشمند آنان در عرصه کشاورزی میتواند نوید بخش باز شدن درهای بازارهای بینالمللی بیشتری به روی کیوی کاران و صادرکنندگان مازندرانی باشد.
سطح زیر کشت کیوی در استان مازندران حدود ۸ هزار و ۱۱۱ هکتار است و تعداد بهره برداران این میوه دوست داشتنی در استان ۹ هزار و ۴۶۸ نفر میباشد.
شهرستانهای تنکابن، رامسر، عباس اباد، نوشهر و چالوس بیشترین میزان سطح کشت کیوی را در استان مازندران دارند.
همزمان با سایر مناطق استان مازندران، برداشت میوه کیوی از باغات شهرستان عباسآباد هم آغاز شد.
به گفتهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباسآباد، این شهرستان به دلیل شرایط طبیعی و اقلیمی خاص، از جمله رطوبت نسبی بالا (بیش از ۷۰ درصد) و خاک حاصلخیز، از مناطق مستعد تولید کیوی در کشور به شمار میرود و هرسال محصول باکیفیتی از باغات این منطقه برداشت میشود.
حمزه پودی افزود: برداشت کیوی معمولاً از نیمه دوم آبانماه آغاز میشود زمانی که درجه بریکس میوه بین ۶ تا ۶/۵ است، بریکس در واقع نشاندهندهی رسیدگی فیزیولوژیکی میوه و درصد مواد جامد محلول در آب میوه است. برداشت این محصول به مدت دو ماه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: سطح زیر کشت کیوی در شهرستان عباسآباد حدود یک هزار و ۴۷۷ هکتار مربوط به شهرستان عباسآباد میشود.
مدیر جهاد کشاورزی عباسآباد افزود: در سال گذشته، تولید کیوی در استان مازندران بیش از ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ تن بود که ۲۱ هزار و ۴۷ تن آن سهم شهرستان عباسآباد بود، امسال با توجه به شرایط مناسب رشد، پیشبینی میشود میزان برداشت در استان به حدود ۲۴۴ هزار تن و در شهرستان عباسآباد به ۴۵ هزار تن برسد.
پودی درباره صادرات این محصول گفت: سال گذشته از استان مازندران بیش از ۱۳ هزار و ۶۵۰ تن کیوی صادر شد که سهم شهرستان عباسآباد از این میزان ۴ هزار تن بود، امسال تاکنون ۶ هزار و ۸۳۷ تن کیوی از استان صادر شده که حدود ۳۰۰ تن آن مربوط به عباسآباد است.
کشورهای هدف صادرات کیوی مازندران شامل: هند، امارات، عمان، عربستان، عراق، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، افغانستان، پاکستان و لیبی هستند.
فعالیت ۱۱ واحد سردخانه در شهرستان عباسآباد
با آغاز فصل برداشت کیوی، فعالیت واحدهای سورتینگ و بستهبندی کیوی در شهرستان عباسآباد رونق گرفته است.
در حال حاضر، ۱۱ واحد سردخانه با ظرفیت حدود ۳۲ هزار و ۹۰۰ تن در شهرستان عباسآباد فعال است و محصول برداشتشده برای نگهداری و صادرات در این سردخانهها ذخیره میشود. در سطح استان نیز ۶۲ سردخانه با ظرفیت نزدیک به ۱۹۹ هزار تن وجود دارد.
مدیر داخلی واحد سورتینگ و بستهبندی کیوی در عباسآباد گفت: در این مجموعه از ساعت ۷ صبح فعالیت آغاز میشود و بیشتر کارگران، بانوان بومی همین منطقه هستند که در دو شیفت کاری مشغول به کارند.
خانم بیات افزود: کارگران در محیطی کاملاً استاندارد و ایمن فعالیت دارند و تمام نیروها تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: ظرفیت سورتینگ این مجموعه تا ۸۰ تن در روز است، اما برای حفظ کیفیت محصول و رضایت مشتری، روزانه بهطور میانگین ۸ تا ۱۵ تن کیوی سورت و بستهبندی میشود.
مدیر داخلی واحد سورتینگ درباره روند کار گفت: میوه پس از ورود از باغ، ابتدا در اتاق سرد، دمای مناسب میگیرد، سپس وارد خط سورت میشود، در این مرحله، برگها و میوههای معیوب جدا و بقیه بر اساس وزن و اندازه توسط دستگاه سایزر تفکیک میشوند، در ادامه، میوهها در سبدهای استاندارد با برچسب مشخصات بستهبندی و مجدداً برای نگهداری به سردخانه منتقل میشوند تا زمان بارگیری و صادرات فرا برسد.
وی افزود: محصولات این مجموعه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای مختلف از جمله امارات، هند، عمان و کشورهای آسیای مرکزی صادر میشود.
خانم بیات خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که با حفظ کیفیت و استانداردهای جهانی، برند کیوی مازندران را دربازارهای بینالمللی درخشان کنیم تا این محصول نماد افتخار کشاورزی ایران باشد.
