استاندار آذربایجانغربی ازروند احداث کنارگذر شمالغربی میاندوآب بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز از پروژه احداث کنارگذر شمالغربی میاندوآب بازدید کرد.
احداث کنارگذر شمالغربی میاندوآب به طول ۱۱.۵ کیلومتر در دست اجرا بوده و بالای ۸۲ درصد پیشرفت داشته و برای اجرای آن ۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
در حال حاضر ۹ کیلومتر از مسیر کنارگذر شمالغربی میاندوآب آسفالت شده و عملیات اجرایی آن از تقاطع پلیس راه این شهرستان آغاز و به تقاطع محور سرچم ختم میشود.