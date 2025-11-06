پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ۳۷۰ دانشآموز استان امسال با شرکت در رشتههای پزشکی آزمون سراسری قبول شدند که بیانگر رشد استعدادهای علمی و آموزشی فرزندان ایران در این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سید اردشیر رشیدی آلهاشم روز پنجشنبه در نشست با مجمع مطالبهگران اصناف و بازاریان اردبیل افزود: رتبه امسال کنکور استان در سال جاری به ۲۵ تا ۲۷ رسیده است.
وی یکی از مشکلات موجود را پایین بودن پذیرش دانشگاههای استان و نبود رشتههای خاص و مطابق با سلیقه دانشآموزان ذکر کرد و ادامه داد: برای ارتقای رتبه استان در کنکور باید به صورت تخصصی کار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: میانگین نمرات نهایی دانشآموزان استان به رغم وجود برخی ناترازیها و تعطیلی ۴۰ روزه مدارس در سال تحصیلی گذشته یک رتبه نسبت به سال ماقبل ارتقا یافت و جایگاه آن در بین استانهای کشور ۱۹ شد.
رشیدی آلهاشم اضافه کرد: به رغم بهبود شاخصها این وضعیت راضیکننده نیست و تلاش میشود جایگاه استان در آزمون سراسری و نمرات نهایی افزایش یابد چرا که استعدادها و قابلیتهای دانشآموزان بیش از اینها است.
وی ادامه داد: معلمان استان هیچ دریافتی معوق ندارند و قرار است پاداش بازنشستگان نیز تا اسفندماه امسال پرداخت شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: با اشاره به استخدام ۳۰۰ نیرو در آموزش و پرورش استان طی سالهای گذشته افزود: این افراد با اینکه به عنوان نیروهای پرورشی جذب شدند، اما رشته تحصیلی بیشتر این افراد استخدام شده غیرمرتبط و غیرتخصصی است و سازماندهی آنها در مناطق مختلف چالشهای جدی به وجود آورده است.
رشیدی آلهاشم با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی افزود: با اینکه کمبود فضاهای آموزشی مشکل است، اما مشکل اصلی پایین بودن کیفیت آموزش در نظام تعلیم و تربیت است به طوری که ما در استان اردبیل در برخی از رشتهها با مازاد نیروی بیکیفیت روبهرو هستیم.
وی بیان کرد: برای غلبه بر این مشکل در آزمون استخدامی امسال ۷۰ درصد نمرات علمی و ۳۰ درصد نیز مصاحبه اعمال شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: فرهنگ و آموزش و پرورش از اساسیترین و مبناییترین مسائل کشور است و همه باید احساس مسئولیت کرده و برای اصلاح و ارتقای آن تلاش کنند.
رشیدی آلهاشم با اشاره به توجه دولت چهاردهم به مدرسه سازی و حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: حضور شخص رییسجمهور در بیش از ۱۰۰ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موید این امر است.
وی گفت: با تلاش و پیگیریهای دولت چهاردهم به ویژه شخص رییسجمهور مسئولان به ادبیات مشترک در رفع کمبود فضای آموزشی و ارتقای کیفی تعلیم و تربیت در جامعه رسیدهاند و امیدواریم با ادامه این روند مشکلات نظام تعلیم و تربیت در کشور حل شود.