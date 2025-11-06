پخش زنده
فرماندار ملایر گفت: همراهی و همسویی همه دستگاههای اجرای برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدرسول حسینی در نشست فصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بر لزوم همکاری همه دستگاهها در تبیین جایگاه این فریضه الهی و نهادینهسازی آن در محیطهای کاری، اداری و اجتماعی تأکید کرد.
حجتالاسلام ارزنده هم با اشاره به ضرورت اجرای برنامههای اثرگذار فرهنگی، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها محدود به ظاهر جامعه نیست، بلکه شامل گسترش اخلاق، عدالت و خدمترسانی صادقانه به مردم نیز میشود.
در این نشست ضمن اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، بر نقش هماهنگی میان نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجرایی شهرستان در تحقق این فریضه الهی تأکید شد.
در ادامه، اعضای ستاد به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و برنامههای اجرایی خود در راستای تقویت فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مرتبط پرداختند.