به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دنا گفت: درپی وقوع چندین فقره سرقت احشام در سطح این شهرستان به ویژه در بخش پاتاوه، رسیدگی سریع به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ بهنام زمانی افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان دنا با هماهنگی و همکاری مقام قضایی این شهرستان با رصد میدانی مناطق هدف، موفق شدند اعضای یک باند چهار نفره را شناسایی و در عملیاتی ضربتی بازداشت کنند.

سرهنگ زمانی با بیان اینکه براساس تحقیقات پلیس این افراد به هفت مورد سرقت احشام در شهرستان دنا اعتراف کردند، اضافه کرد: اعضای این باند سرقت، با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی و و روانه زندان شدند و خودروی آنان نیز توقیف شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دنا به مجرمان و قانون‌گریزان هشدار داد و گفت: پلیس با جدیت و هوشمندی ضمن رصد اقدامات مجرمانه، حفظ امنیت و آرامش شهروندان را اولویت خود می‌داند و هرگونه تعرض به اموال عمومی و خصوصاً دامداری‌ها با واکنش قاطع دستگاه انتظامی مواجه خواهد شد

سرهنگ زمانی با بیان اینکه همکاری مردم و اطلاع‌رسانی به موقع نقش مهمی در پیشگیری از جرایم ایفا می‌کند افزود: پلیس همواره آماده دریافت گزارش‌های مردمی برای برخورد با مجرمان و ارتقای آرامش شهرستان است.