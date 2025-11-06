به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت : این واحد به سبب احراز کم فروشی، رعایت نکردن کیفیت و برخورد ناشایست کارکنان آن با مردم با حضور اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان،پلمب شد.

حجت صفرنژاد از مردم خواست تخلفات احتمالی در سطح نانوایی اعم از ارائه خارج از شبکه، فروش آزاد آرد، کم فروشی، برخوردناشایست، کیفیت پایین و رعایت نکردن موازین بهداشتی را به بازرسان جهادکشاورزی، فرمانداری و یا اداره صمت گزارش دهند.

وی از متصدیان واحد‌های نانوایی نیز خواست نسبت به رعایت قوانین صنفی اقدام کنن زیرا در صورت تخلف ضمن برخورد قانونی نسبت به قطع سهمیه آرد واحد نانوایی اقدام خواهد شد.