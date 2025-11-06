به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز از پروژه ساماندهی خروجی شهرستان میاندوآب به شاهین‌دژ بازدید کرد.

طرح ساماندهی خروجی شهرستان میاندوآب به سمت شاهین‌دژ ۳ کیلومتر بوده و بالای ۷۹ درصد پیشرفت داشته و برای اجرای آن ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

این پروژه با هدف بهبود ایمنی، روان‌سازی ترافیک و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در محور میاندوآب به شاهین‌دژ در حال اجرا بوده و باعث کاهش تصادفات و سهولت دسترسی اهالی منطقه می‌شود.