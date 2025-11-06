پخش زنده
امروز: -
طرح استعدادیابی قرآنی تاکنون در ۲۱ مدرسه شهرستان بافق اجرا شده و اجرای آن برای شناسایی و تربیت استعدادهای قرآنی دانشآموزان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول اجرای طرح استعدادیابی قرآنی در بافق گفت: این طرح به صورت کلاسبهکلاس در تمام مدارس اجرا میشود و هدف اصلی آن نخبهپروری قرآنی است. نوری افزود:بر اساس این طرح، دانشآموزانی که استعداد قرآنی آنها شناسایی میشود به دارالقرآن امام خمینی (ره) معرفی میشوند تا در رشتههایی مانند قرائت، حفظ، اذان و مداحی آموزش ببینند و برای حضور در مسابقات آماده شوند.
وی با بیان اینکه تاکنون این طرح در ۲۱ مدرسه ابتدایی و متوسطه اجرا شده است، افزود: در این مدت بیش از ۱۰۰ دانشآموز مستعد شناسایی و در کلاسهای آموزشی سامان دهی شدهاند. برنامهریزی شده این طرح در ادامه در همه مدارس شهرستان با اولویت مدارس پسرانه و سپس دخترانه ادامه یابد.
«اسماعیلی» قاری و مربی برتر قرآنی استان یزد نیز با بیان اینکه هدف اصلی این طرح شناسایی و پرورش استعدادهای پنهان قرآنی در مدارس است، گفت: خوشبختانه این طرح که از مدارس بافق آغاز شده نتایج خوبی داشته و دانشآموزان بسیار مستعدی کشف شدهاند که در دارالقرآن آموزشهای تخصصی همخوانی و مفاهیم قرآنی دریافت میکنند.
وی روند اجرای استعدادیابی را اینگونه تشریح کرد: ابتدا با تلاوت زیبا و لحنی دلنشین، فضای کلاس معنوی و صمیمی میشود و پس از آن از دانشآموزان خواسته میشود بخشی از تلاوت یا نغمه قرآنی را تکرار کنند و دانشآموزانی که توانایی تشخیص ملودی و اجرای صحیح صوت دارند، به عنوان استعداد برگزیده معرفی میشوند.