پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت: در شش ماه اول سال جاری ۵۲۰ میلیارد تومان به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان اردبیل واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، احمد کنعانپور ۱۵ آبان در جلسه استانداری اردبیل اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری میزان پرداختی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مناسب بود که در مدت مشابه سال قبل به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در راستای کمک به شهرداریهای استان و ارتقاء ارائه خدمت به شهروندان با تلاش و پیگیریهای استاندار اردبیل و معاون هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری مبلغ قابل توجهی اختصاص یافته است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل تصریح کرد: در مهرماه سال جاری نیز بالغ بر ۲۲۳میلیارد تومان از محل ارزش افزوده ماده ۳۹ و ۳۸ کمکهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وامور مالیاتی استان واریز شده است.