به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خراسان رضوی گفت: طرح پایش ادارات و اماکن عمومی و دولتی با هدف نظارت بر رعایت دمای آسایش اجرایی شد و دستگاه‌های اجرایی باید دمای محیط کار خود را در فصل زمستان روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

فرشید دشتی افزود: در خراسان رضوی ۱۰۰ تیم ماموریت پایش ادارات، نهاد‌های دولتی و ساختمان‌های عمومی را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: دولت در زمینه قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف گاز، خود را پیشگام می‌داند و اجرای الگوی صرفه‌جویی را از درون دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده است تا الگوی مناسبی برای سایر بخش‌ها باشد.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز خراسان رضوی اظهار کرد: سیستم‌های گرمایشی ادارات باید در روز‌های تعطیل خاموش و تنها یک ساعت پیش از شروع کار روشن و یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری خاموش شوند.

دشتی همچنین از ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد مانند گرماتابش ها، شعله زیرتخت و تجهیزات غیرمجاز در فضا‌های روباز خبر داد و افزود: در صورت مشاهده تخلف، گاز آن مجموعه قطع و وسایل گرمایشی جمع‌آوری خواهد شد.

وی گفت: طبق مصوبه هیئت دولت تمامی ادارات و نهاد‌های دولتی باید علاوه بر رعایت دمای ۲۰ درجه در محیط کاری و مصرف بهینه انرژی، میزان مصرف گاز خود را با تعدیل دمایی۲۰ درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱ کاهش دهند.

وی افزود: در صورت رعایت نکردن این دستورالعمل، پس از یک بار اخطار، گاز اداره یا سازمان مربوطه قطع خواهد شد.

خراسان رضوی با حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک پس از تهران بزرگ، بیشترین مشترک گاز کشور را دارد.

این شرکت همچنین گاز نیروگاه‌های توس، راشد تربت حیدریه، سبزوار، شریعتی، شمس، فردوسی، مشهد و خیام نیشابور را تامین می‌کند.