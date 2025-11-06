مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: در راستای جبران کمبود سرانه فضای آموزشی با میانگین کشوری و در قالب طرح توسعه نهضت عدالت آموزشی، ۱۹۱ پروژه در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سید فواد حسینی امروز در جلسه توسعه عدالت آموزشی کردستان که با حضور رئیس جمهور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مردم کردستان در سال‌های اخیر با روحیه‌ای مثال‌زدنی، بخش‌هایی از دارایی‌های خود را برای ساخت مدارس و توسعه آموزش در مناطق محروم اهدا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان کردستان بیش از ۳۲۴ هزار دانش‌آموز در قالب ۲۴۳ کانون مهربانی مدرسه مشغول تحصیل هستند، افزود: حدود ۲۱ درصد از دانش‌آموزان استان در مناطق روستایی تحصیل می‌کنند و ۵۸ درصد مدارس نیز در روستا‌ها واقع شده‌اند که این امر بیانگر تحقق عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تلاش برای توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزش، گفت: بر این اساس تابستان سال گذشته و در قالب طرح "توانا" ۹۷ درصد معلمان دوره ابتدایی و متوسطه در دوره‌های آموزشی شرکت کردند.

حسینی با اشاره به اینکه میانگین سرانه فضای آموزشی در استان ۴.۸۱ متر مربع است، یادآور شد: در قالب طرح شهید عجمیان چهار هزار و ۵۵۰ کلاس درس در استان با مشارکت اولیا، خیرین و مردم تعمیر و بازسازی شده که این امر نشان دهنده روح ایثار و مشارکت اجتماعی مردم استان است.

وی با تقدیر از رییس‌جمهور به دلیل طرح و پیگیری نهضت توسعه عدالت آموزشی و توجه به آموزش و پرورش به عنوان اولویت نخست دولت، اظهار کرد: ما نیز در استان کردستان آمادگی داریم با اتکای به ظرفیت مردمی، مسیر توسعه آموزشی را با شتاب بیشتری ادامه خواهد داد.