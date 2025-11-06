به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ پروژه احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین با حضور استاندار آذربایجان‌غربی در میاندوآب کلنگ‌زنی شد.

این کشتارگاه در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال در قالب طرح‌های همایش بین‌المللی "اینوآ" در ورودی شهر میاندوآب از سمت ارومیه احداث می‌شود.

با بهره‌برداری از این طرح، برای ۱۱۰ نفر از جوانان منطقه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

ظرفیت سالانه این مجموعه صنعتی بیش از ۱۵ هزار تُن خواهد بود و محصولات آن شامل گوشت دام سبک و سنگین به‌صورت بسته‌بندی و منجمد است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی درحاشیه مراسم این کلنگ زنی گفت: در قالب همایش بین‌المللی "اینوآ"، ۶۱ طرح در بخش کشاورزی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از هفت هزار میلیارد تومان مصوب و کلنگ‌زنی شده است.

محمدرضا اصغری افزود: علاوه بر این، طرح‌هایی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در زنجیره‌های وابسته به بخش کشاورزی در دست اجراست که توسعه چشمگیری را در این حوزه به‌دنبال خواهد داشت.

اصغری اظهارکرد: احداث شهرک نهال ویژه شهرستان میاندوآب به‌عنوان قطب اصلی تولید نهال کشور در زمینی به وسعت ۱۶۰ هکتار درحال انجام است.