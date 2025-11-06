پخش زنده
با هدف حفظ آمادگی نیروهای امدادی و خدمات رسان در هفته پدافند غیرعامل رزمایش تخلیه و اسکان اضطراری در چهار برج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ارزیابی وحفظ آمادگی نیروهای امدادی و خدمات رسان در هفته پدافند غیرعامل مانور تخلیه اسکان اضطراری در چهار برج برگزار شد.
یکی دیگر از اهداف این رزمایش حفظ آرامش و روحیه دادن به حادثه دیدگان در مواقع بحران پس از اسکان در منطقه امن است .
در این رزمایش علاوه بر نیروهای امدادی، آمادگی نهادهای خدمات رسان از جمله شبکه بهداشت و درمان اداره برق مخابرات نانواییها و شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفتند.