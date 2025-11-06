به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدرضا رجبی‌مقدم، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: کارخانه فرآوری پنبه در منطقه ویژه، یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر درشمال شرق کشور است که پیوندی مؤثر میان کشاورزی و صنعت ایجاد کرده و زمینه اشتغال، ارزش‌آفرینی و جلوگیری از خام‌فروشی محصول پنبه را فراهم آورده است.

وی افزود: از لحظه ورود وش پنبه به انبار تا تولید محصول نهایی، عملیات به‌صورت کاملاً مکانیزه انجام می‌شود و در نهایت، الیاف خالص پنبه به شکل عدل‌های استاندارد بسته‌بندی و آماده ارسال به کارخانه‌های ریسندگی سراسر کشور می‌گردد.



مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس اظهار داشت: ماده اولیه این کارخانه با ظرفیت سالانه ۲۵ هزار تُن از مزارع پنبه شهرستان سرخس تأمین می‌شودبه طوری که این محصول از کیفیت بالای برخورداراست ودر زمره بهترین پنبه‌های کشور قرار دارد.

رجبی‌مقدم در پایان با تأکید بر نقش مستقیم این صنعت در بهبود اقتصاد منطقه تصریح کرد: نزدیکی کارخانه به مزارع، حذف هزینه‌های حمل‌ونقل به شهر‌های دیگر، خریدمستقیم محصول از کشاورز از مهم‌ترین مزیت‌های این مجموعه است که موجب افزایش رضایتمندی کشاورزان شده است.