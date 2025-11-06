پخش زنده
مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد اعلام کرد: میانگین سنی فوتشدگان در استان یزد در شش ماههی اول امسال ۶۷ سال ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد و بنابراعلام مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد، میانگین سنی فوتشدگان در استان یزد در شش ماههی اول امسال ۶۷ سال ثبت شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل یکسال کمتر شده است.
بر اساس این گزارش، در نیمهی نخست سال ۱۴۰۴، مردان یزدی (کل استان) در سن ۶۴ سالگی و زنان در سن ۷٠ سالگی از دنیا رفتهاند.
در این مدت (شش ماهه) تعداد ۲ هزار و ۷۴۴ واقعه فوت در استان یزد به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل فقط ۴ رویداد فوت افزایش داشته است. همچنین هزار و ۵۶۵ نفر مرد (۵۷ درصد) و هزار و ۱۷۹ نفر زن (۴۳ درصد) از دنیا رفتهاند.
استان یزد از نظر کمترین نرخ وفات در رتبهی ششم کشوری قرار دارد.
نرخ وفات در استان یزد در سال گذشته ۴/۸ ثبت شده است (۴/۸ در هزار نفر)